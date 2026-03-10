Sunday Rose Kidman Urban, 17 anni, si apre per la prima volta parlando dei sogni nel mondo del cinema, dei consigli ricevuti da sua madre Nicole Kidman e del suo ritorno a scuola dopo aver partecipato a diverse sfilate. La giovane ha già intrapreso una carriera nel settore della moda, mostrando sicurezza sulle proprie aspirazioni e obiettivi futuri.

Sunday Rose Kidman Urban ha 17 anni, una carriera nel mondo della moda già avviata e le idee chiarissime su dove vuole arrivare. E non è una sorpresa. Perché come tante “figlie di” anche lei sogna Hollywood. Figlia di Nicole Kidman e Keith Urban – due dei nomi più celebri rispettivamente del cinema e della musica country – rientra di diritto in quella categoria di giovani che il web ha battezzato nepo baby, con tutto il dibattito che ne consegue. Ma in una recente intervista di copertina su Elle Australia, la prima in cui si racconta davvero, Sunday Rose ha scelto di farlo partendo dalla mamma. «Mia madre è sempre stata una persona straordinariamente creativa ed è la mia più grande ispirazione nella vita», ha detto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sunday Rose si racconta per la prima volta: i sogni nel mondo del cinema, i consigli di mamma Nicole Kidman e il ritorno a scuola dopo le sfilate

Articoli correlati

Figlia di Nicole Kidman e di Keith Urban, Sunday Rose continua infatti a costruire la propria presenza nel fashion systemDal debutto Miu Miu alla nuova stagione Dior A/I 2026-27, la giovane modella trasforma le apparizioni in presenza riconosciuta.

Sfilate Haute Couture di Parigi: Nicole Kidman, una diva tra piume e paillettes (e tutte le altre star in front row)La seconda giornata di Haute Couture ha preso il via con Chanel che ha chiamato a raccolta una nutrita schiera di celeb, amiche della Maison.

EP 298 - - Does Your Nose Know The Importance of Aroma When Choosing Your Weed.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sunday Rose

Discussioni sull' argomento Sunday Rose: la figlia di Nicole Kidman sfila a Parigi; Incontra i nuovi modelli nepo della Gen Z mentre la figlia di Nicole Kidman, Sunday Rose, alza le sopracciglia con la sua camminata; I severi requisiti di appuntamenti di Nicole Kidman vengono rivelati mentre si tuffa nella vita da single dopo la sua rottura con Keith City; Sunday Rose attribuisce a mamma Nicole Kidman la mia più grande ispirazione.

#TheStarsBoogieSunday #boogiewoogie #rocknroll #swing Domenica alla Vie•En•Rose discoteque Dalle 16:00 in consolle Sauro DJ In collaborazione con il Club The Stars - facebook.com facebook