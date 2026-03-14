Nella collezione Primavera-Estate 2026, le gonne dominano il guardaroba estivo e sono spesso abbinate a cinture ben in vista. Questo dettaglio di stile si fa notare e dà un tocco distintivo ai capi, creando un nuovo modo di indossarle. Le creazioni presentate nelle sfilate mostrano come il dettaglio della cintura diventi un elemento centrale e riconoscibile.

L e gonne sono le protagoniste assolute del guardaroba della Primavera-Estate 2026, ma con un dettaglio di styling che cambia tutto. Dalle passerelle internazionali, infatti, arriva un abbinamento semplice quanto efficace: la cintura sopra la gonna. Un gesto quasi dimenticato, che ora torna a definire silhouette e proporzioni. Come indossare la gonna a palloncino con stile: gli abbinamenti più chic della Primavera-Estate 2026 X Dalle minigonne in pelle alle gonne midi più essenziali, le cinture si posano basse sui fianchi oppure segnano il punto vita con decisione, trasformando anche il modello più minimal in un look studiato. La buona notizia? Non serve rivoluzionare il guardaroba: spesso basta proprio una cintura già presente nell’armadio per dare nuova vita alle gonne della stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella Primavera-Estate 2026 le gonne si indossano così: con una cintura ben in vista

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