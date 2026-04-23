Sul Portale Antenati il certificato di nascita di D' Ascanio | l' omaggio all' inventore popolese per gli 80 anni della Vespa

Sul Portale Antenati è stato pubblicato il certificato di nascita di Corradino D’Ascanio, l’inventore nato a Popoli nel 1891. Il documento riporta la data e il luogo di nascita e viene condiviso in occasione degli 80 anni della Vespa, il veicolo che ha rivoluzionato il settore motociclistico. D’Ascanio, noto per aver ideato la celebre due ruote, vede così riconosciuto ufficialmente il suo ruolo nella storia dell’innovazione italiana.

Erano le 10.40 della mattina del 1 febbraio 1891 quando, al civico 52 dell’allora corso Vittorio Emanuele oggi via Gramsci di Popoli, veniva alla luce Corradino Gaetano Maria Concezio D’Ascanio, l’inventore che tutti conosciamo più semplicemente come Corradino D’Ascanio e che progettò un mito.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La Vespa compie 80 anni: online il certificato di nascita di Corradino D’AscanioIn occasione dell’ottantesimo anniversario del brevetto della Vespa, gli Archivi di Stato rendono disponibile sul Portale Antenati l’atto di nascita... Ottanta anni della Vespa, l’Achivio di Stato li celebra pubblicando l’atto di nascita del suo inventore: Corradino D’AscanioPescara, 23 aprile 2026 – In occasione degli 80 anni dalla registrazione del brevetto della Vespa, gli Archivi di Stato pubblicano sul Portale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Chiesa che ha un database coi tuoi antenati; Archivi di Stato, sul Portale antenati quasi 2 milioni di utenti, da 219 paesi; Foto: Archivi di Stato, sul Portale antenati quasi 2 milioni di utenti, da 219 paesi; Archivi di Stato, sul Portale antenati quasi 2 milioni di utenti, da 219 paesi. Sul Portale Antenati il certificato di nascita di D'Ascanio: l'omaggio all'inventore popolese per gli 80 anni della VespaCustodito negli Archivi di Stato di Pescara, il documento originale è stato pubblicato per celebrare il genio creativo che ha regalato al mondo un vero e proprio mito ... ilpescara.it La Vespa compie 80 anni: online il certificato di nascita di Corradino D’AscanioIn occasione dell’ottantesimo anniversario del brevetto della Vespa, gli Archivi di Stato rendono disponibile sul Portale Antenati l’atto di nascita di ... lapresse.it Helpful video on how to use the Portale Antenati: - facebook.com facebook