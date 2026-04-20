Suicidio assistito legge arenata da tre anni Nel Lazio parte una raccolta firme

A tre anni dalla presentazione, la proposta di legge sul suicidio assistito, avanzata dalle opposizioni di centrosinistra, non è ancora stata discussa nelle commissioni della Regione Lazio. Nel frattempo, nella stessa regione, è iniziata una raccolta firme per sostenere l'iniziativa. La legge, presentata formalmente, rimane in attesa di essere calendarizzata, nonostante le richieste e il dibattito pubblico.

A tre anni dalla presentazione della proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, presentata dalle opposizioni di centrosinistra, la Regione Lazio non ha ancora incardinato l'atto nelle commissioni competenti. Per questo il 21 aprile verrà lanciata una raccolta firme da parte.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Secondo caso di suicidio assistito in Lombardia. L’associazione Coscioni: “Nuova raccolta firme per una legge” Suicidio assistito, una legge per niente urgenteLa libertà è una bella cosa, anche la libertà di suicidarsi, se proprio non se ne vuole o può farne a meno. Panoramica sull’argomento Suicidio assistito, legge arenata da tre anni. Nel Lazio parte una raccolta firmeA tre anni dalla presentazione della proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, presentata dalle opposizioni di centrosinistra, la Regione Lazio non ha ancora incardinato l'atto nelle ... romatoday.it Associazione Coscioni, al via raccolta firme per suicidio assistito nel LazioParte anche nel Lazio la raccolta firme per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare 'Liberi Subito', finalizzata a garantire procedure chiare e uniformi per l'accesso al suicidio medica ... ansa.it