Un campus universitario è stato teatro di un'invasione insolita di numerosi dinosauri, grazie a un evento organizzato che ha coinvolto modelli e repliche di questi animali preistorici. L'evento ha attirato un grande pubblico e ha permesso di stabilire un record mondiale, con la maggiore concentrazione di dinosauri presenti in un singolo luogo. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l'attenzione di media nazionali e internazionali.

Un’ondata di dinosauri ha invaso il campus, ma niente panico: è tutto vero, ed è anche un record mondiale. In Canada, l’Università di Calgary ha stabilito un primato decisamente fuori dagli schemi, riunendo il più grande numero di persone vestite da dinosauro mai registrato. L’iniziativa si è svolta l’11 aprile durante le celebrazioni per il 60° anniversario dell’ateneo, trasformando il campus in un vero e proprio “Jurassic party”. Il risultato? Ben 682 partecipanti travestiti, un numero che ha superato il precedente record di 468 persone detenuto da un centro scientifico in Florida. Studenti, docenti, alumni e cittadini hanno risposto all’invito presentandosi con costumi di ogni tipo: dalle classiche tute gonfiabili ai onesie più creativi.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Un campus invaso dai dinosauri: così un’università ha battuto un record mondiale

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