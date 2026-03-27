Il ministro delle finanze ha criticato la posizione del governo riguardo alla gestione dei conti pubblici, affermando che si sono affidati principalmente alla stabilità politica e alla prudenza di bilancio come strumenti di crescita, senza adottare altre misure. La dichiarazione si riferisce alle scelte politiche e alle strategie economiche adottate, sottolineando una mancanza di interventi più incisivi per stimolare l’economia.

"Si sono sostanzialmente affidati come unico volano di crescita al dividendo della stabilità politica e della prudenza di bilancio senza fare niente di più". Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, cerca di attaccare il governo. Ma finisce per darne valore di merito. In un'intervista a Repubblica, l'ex ministro dell'Economia, dal dibattito della legge elettorale sposta il focus sui conti pubblici. E critica la prudenza dell'esecutivo finendo per dire: "Ha avuto anche risvolti positivi: almeno non hanno compiuto scelte devastanti". Per esempio, citiamo noi, quella di buttare quasi 131 miliardi di euro al vento con il Superbonus, di cui il primo cittadino capitolino, da ministro dell'Economia, è stato co-papà insieme all'allora premier Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per Gualtieri, papà del Superbonus, la prudenza di Meloni sui conti pubblici è una colpa

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