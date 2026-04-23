Sugar dating | un settore da 6 milioni di visite mensili in Europa L’Italia rappresenta il 6,4% del mercato con Milano e Roma a guidare un duopolio

Uno studio recente ha analizzato il settore dello sugar dating in Europa, basandosi su dati di oltre 255.000 utenti e più di 400.000 messaggi scambiati. In Europa, il settore registra circa sei milioni di visite mensili. L’Italia rappresenta il 6,4 per cento di questo mercato, con Milano e Roma che si distinguono come le città principali. Questa analisi fornisce una panoramica dettagliata sulla distribuzione geografica e il volume degli scambi nel settore.

Uno studio senza precedenti basato su dati reali di 255.989 utenti e oltre 400.000 messaggi traccia, per la prima volta, la mappa economica e sociale dello sugar dating in Europa. L’Italia emerge come uno dei mercati più singolari del continente. Ci sono fenomeni che crescono in silenzio fino a quando i dati non danno loro un nome e una dimensione. Lo sugar dating è uno di questi. Per anni, il dibattito pubblico su queste relazioni —in cui una persona con disponibilità economica offre supporto finanziario o materiale a un’altra più giovane, in cambio di compagnia, connessione e tempo condiviso— si è mosso tra il tabù, la curiosità mediatica e i giudizi morali frettolosi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, dubbi su Massara: da Giuntoli a D’Amico, chi può guidare il prossimo mercato Leggi anche: Case da 8 milioni e super attici (ormai introvabili): come va il mercato immobiliare del lusso a Milano