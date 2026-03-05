Roma dubbi su Massara | da Giuntoli a D’Amico chi può guidare il prossimo mercato

A Trigoria circolano voci di incertezze riguardo a Frederic Massara e alla collaborazione con la proprietà nella gestione dell’area sportiva. Si discute su chi possa prendere il comando nel prossimo mercato e si fanno i nomi di Giuntoli e D’Amico come possibili sostituti o collaboratori. Le decisioni ancora non sono ufficiali e le ultime ore sono caratterizzate da interrogativi sul futuro immediato del settore.