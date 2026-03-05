Roma dubbi su Massara | da Giuntoli a D’Amico chi può guidare il prossimo mercato
A Trigoria circolano voci di incertezze riguardo a Frederic Massara e alla collaborazione con la proprietà nella gestione dell’area sportiva. Si discute su chi possa prendere il comando nel prossimo mercato e si fanno i nomi di Giuntoli e D’Amico come possibili sostituti o collaboratori. Le decisioni ancora non sono ufficiali e le ultime ore sono caratterizzate da interrogativi sul futuro immediato del settore.
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo I profili che potrebbero rientrare per l’area sportiva tra opportunità di mercato, vincoli contrattuali e nodo plusvalenze. Nelle ultime ore, a Trigoria, starebbero serpeggiando dubbi sull’operato di Frederic Massara e, più in generale, sulla piena sintonia con la proprietà nella gestione dell’area sportiva. Non si parla di scelte già prese né di un ribaltone all’orizzonte, ma piuttosto di una fase di riflessione interna che potrebbe intrecciarsi con l’esito della stagione e con le valutazioni su programmazione, mercato e linea tecnica.... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Mercato Roma: due rinforzi per Gasperini dalla Premier League. Massara accelera, ecco chi può arrivare nella Capitale
Mercato Roma, i giallorossi non si fermano! Ancora colpi da qui alla fine, 5 nomi sul taccuino di Massara. Chi potrebbe arrivareMercato Roma, i giallorossi non si fermano! Ancora colpi da qui alla fine, 5 nomi sul taccuino di Massara.
Una selezione di notizie su Roma dubbi su Massara da Giuntoli a....
Temi più discussi: Roma-Juventus, Gasperini può sorridere: Dybala ci sarà. Ma out Soulé e Hermoso; Roma, addio Massara? La decisione dei Friedkin; Capello: Massara mi piace molto, qualcun altro andrebbe messo in discussione; Roma, la verità sul futuro della squadra di Gasp.
Dimissioni Massara e sostituto scelto: Se lo chiama la Roma…Nei giorni scorsi, dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus, Calciomercato.it è tornato a parlare di possibili tensioni in casa Roma e di un potenziale addio di Frederic Massara a fine stagione. Un ... asromalive.it
Roma, Massara svela tutto sui rinnoviIn merito alla questione rinnovi, il ds della Roma ha deciso di pronunciarsi per porre fine a tutti i dubbi nutriti dai tifosi. newsmondo.it
Stadio della Roma, "via libera delle commissioni al progetto di fattibilità". Trombetti: "Ora prosegue l'iter per un'opera strategica" #ANSA x.com
Per il fischietto di Roma 1 sarà la quinta stracittadina di Milano in carriera. Abisso al Var - facebook.com facebook