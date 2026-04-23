Nella trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026 si sfidano due squadre con obiettivi diversi: una per mantenere la posizione nei playoff, l’altra per evitare la zona retrocessione. La partita si svolge in un contesto di classifica che vede entrambe le formazioni abbastanza vicine tra loro, con una situazione di equilibrio tra speranze di qualificazione e rischi di retrocessione. La gara si gioca in un impianto di calcio italiano, con le formazioni che scendono in campo con le probabili scelte tecniche.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre che navigano a metà tra il sogno playoff e il pericolo retrocessione. Sudtirol vs Mantova si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Druso SUDTIROL VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sono reduci dalla scoppola di La Spezia e devono per questo necessariamente rialzarsi. La squadra di Castori è infatti a quattro punti dai playoff e dai playout. Serve una vittoria per stabilizzarsi, quantomeno. Sconfitti nell’ultimo turno dall’Avellino, i lombardi devono tornare a fare risultato, anche perchè una vittoria a Bolzano avrebbe il sapore della salvezza e forse di qualcosa di più.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Mantova, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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