Sud Italia | occupazione al 50% la svolta economica del 2025

Nel corso del 2025, il tasso di occupazione nel Sud Italia ha raggiunto il 50%. La creazione di una zona economica speciale unica per il Mezzogiorno mira a incentivare investimenti e a generare nuovi posti di lavoro nella regione. Questa misura si inserisce in un quadro di interventi volto a stimolare l’economia locale e a contrastare le difficoltà occupazionali.

? Cosa sapere Il tasso di occupazione nel Sud Italia raggiunge il 50% nel corso del 2025.. La ZES unica per il Mezzogiorno punta a favorire investimenti e nuovi posti di lavoro.. Il tasso di occupazione nelle zone del Sud Italia ha raggiunto la soglia del 50% nel corso del 2025, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti previsioni di declino economico territoriale. A parlare di questa svolta è Rubano, deputato di Forza Italia e segretario della provincia di Benevento, che ha voluto tracciare un quadro preciso della strategia adottata dal Governo per affrontare le complessità del contesto internazionale attuale. Secondo quanto emerge...🔗 Leggi su Ameve.eu

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