Sud 300 milioni per le aree industriali Sbarra | Occupazione oltre il 50% mai così alta dal 2004

Il governo ha destinato 300 milioni di euro alle aree industriali del Sud, un intervento deciso per sostenere la ripresa economica della regione. La scelta arriva in un momento in cui il tasso di occupazione supera il 50%, il dato più alto dal 2004. Claudio Sbarra ha sottolineato che il Sud continua a essere una priorità dell’esecutivo, in particolare con l’accordo firmato tra la Struttura di missione Zes e il commissario straordinario del Governo per Brindisi, Luigi Carnevale, che mira a rilanciare gli investimenti industriali nella zona.

Il Mezzogiorno resta al centro dell’agenda dell’esecutivo. A dirlo è il sottosegretario Claudio Durigon Sbarra, intervenuto a margine della firma, a Palazzo Chigi, dell’accordo di collaborazione tra la Struttura di missione Zes e il commissario straordinario del Governo per l’area di Brindisi, prefetto Luigi Carnevale. “Con l’avviso pubblico diffuso oggi si conferma la volontà del Governo di continuare a investire sulla crescita del Mezzogiorno: 300 milioni di euro destinati a interventi per migliorare viabilità, infrastrutture e servizi pubblici nelle aree industriali e produttive del Sud. L’obiettivo è chiaro: creare le condizioni affinché le imprese possano crescere, investire e generare occupazione”, ha dichiarato Sbarra.🔗 Leggi su Ildenaro.it

