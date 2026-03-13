Occupazione ok donne e Sud | in Italia 185mila posti in più

In Italia, nel 2025, sono stati creati 185mila nuovi posti di lavoro. La crescita dell’occupazione si concentra principalmente nel Sud, dove il tasso di aumento è più consistente rispetto al resto del paese. Le donne rappresentano la maggior parte di questa crescita, contribuendo in modo significativo all’espansione dell’occupazione nel Mezzogiorno. I dati si riferiscono a tutte le fasce di età e settori economici.

La media del 2025 continua a dire Sud. È nel Mezzogiorno che in termini percentuali è cresciuta di più l’occupazione in Italia, grazie soprattutto alle donne, e sono maggiormente diminuite la disoccupazione e il tasso di inattività, anche se in valori assoluti la distanza dal Nord (e dalla media Italia) rimane elevata. L’ultima rilevazione Istat sul mercato del lavoro, diffusa ieri con il report sul IV trimestre 2025, conferma la tendenza emersa anche negli anni precedenti, con il Sud che registra un incremento di 0,7 punti del tasso di occupazione, rispetto al +0,1 del Centro e del Nord, con i nuovi posti di lavoro alle donne saliti dello 0,9% (primato assoluto tra le macroaree), e il tasso di disoccupazione sceso di un altro 0,8% (-0,3% nel Centro e -0,2% nel Nord). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

