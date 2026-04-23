Successo per il progetto sulle api promosso dai Lions Club Benevento Arco Traiano e Host

Si è appena concluso il progetto dedicato alle api, promosso dai Lions Club di Benevento Arco Traiano e Host. L'iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta nel corso di alcuni giorni, portando avanti attività di sensibilizzazione e informazione. Durante l'evento sono stati distribuiti materiali e sono state svolte sessioni di approfondimento rivolte sia a esperti che a cittadini interessati.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con grande partecipazione il service dedicato alle api, promosso dal Lions Club Benevento Arco Traiano e dal Lions Club Benevento Host: un’iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli alla natura, alla biodiversità e alla conoscenza del territorio, costruendo consapevolezza e responsabilità nelle generazioni future. Da lunedì a mercoledì, i due Club hanno incontrato gli alunni – con il supporto dell’apicoltore dell’APAS Campania Angelo Zanchelli – nei diversi plessi dell’Istituto Comprensivo G.B. Bosco Lucarelli: circa 240 bambini hanno preso parte alle attività. Nella giornata di oggi, inoltre, il service ha fatto tappa presso la Scuola Primaria San Filippo, coinvolgendo circa 110 bambini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Successo per il progetto sulle api promosso dai Lions Club Benevento Arco Traiano e Host Notizie correlate San Vito dei Normanni, successo per lo screening visivo gratuito promosso dai LionsSAN VITO DEI NORMANNI - Nella giornata di ieri, domenica 1 marzo, si è svolta in piazza Giovanni Paolo II a San Vito dei Normanni un’importante... Leggi anche: Lions Club di Avellino e Benevento insieme per il “Lions Day” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Screening diabetologico, successo per l’iniziativa dei Lions Club di Benevento; Società - I convegno OSH-ROAD: incrocio tra salute, sicurezza, lavoro e innovazione; LA MUSICA A BENEVENTO – I PROTAGONISTI. Note di Speranza: Il Cuore della Musica Sannita. Pina Preziosa, Direttore del Miria’s Gospel Choir; Incendio in un’azienda di rifiuti a Forchia. Duro lavoro per i Vigili del Fuoco. Screening diabetologico, successo per l’iniziativa dei Lions Club di BeneventoSi è concluso con un’ampia partecipazione e riscontri molto positivi lo screening diabetologico gratuito promosso dai Lions Club Benevento Arco Traiano e Lions Club Benevento Host. L’iniziativa, forte ... ntr24.tv L'iniziativa è stata promossa dai Lions Club Benevento Arco Traiano e Lions Club Benevento Host. - facebook.com facebook