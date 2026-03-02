San Vito dei Normanni successo per lo screening visivo gratuito promosso dai Lions

Domenica 1 marzo, in piazza Giovanni Paolo II a San Vito dei Normanni, si è svolto uno screening visivo gratuito promosso dai Lions. L’evento ha coinvolto numerosi cittadini che hanno potuto sottoporsi a controlli oculistici senza costi. La giornata ha visto la partecipazione di volontari e professionisti che hanno gestito l’iniziativa, attirando l’attenzione della comunità locale.

SAN VITO DEI NORMANNI - Nella giornata di ieri, domenica 1 marzo, si è svolta in piazza Giovanni Paolo II a San Vito dei Normanni un’importante iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione. Il Lions Club di San Vito dei Normanni ha organizzato uno screening gratuito sulle disfunzioni di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Pro Loco San Vito dei Normanni: inaugurazione sede nel giorno di san ValentinoL’evento, che va sotto il titolo "Innamorati della città", prevede un primo momento alle 17. Leggi anche: San Vito dei Normanni-Specchiolla: incidente, morto 39enne In serata Contenuti utili per approfondire San Vito. Temi più discussi: San Vito dei Normanni, successo per lo screening visivo gratuito promosso dai Lions; San Vito dei Normanni (BR). I Carabinieri incontrano gli studenti.; San Vito dei Normanni: altra tappa delle Solenni Quarantore Quaresimali; Incontro pubblico a San Vito dei Normanni: Referendum sull’ordinamento giudiziario. CARABINIERI DI BRINDISI * : «SAN VITO DEI NORMANNI, LEZIONE DI LEGALITÀ AGLI 80 STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO, FOCUS SU BULLISMO E SOCIAL NETWORK»Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato gli studenti delle 1^ ... agenziagiornalisticaopinione.it Parte da San Vito dei Normanni il progetto Oriens 2.0 per l’orientamento professionaleHa preso ufficialmente il via presso La Saletta di via Cavour il progetto Oriens 2.0, nuovo modello di orientamento al lavoro promosso nell’ambito dell’Avviso regionale Punti Cardinali for Work ... brindisilibera.it I più letti della settimana A San Vito una storia a lieto fine: Liliana grazie a una raccolta fondi compra la casa finita all'asta per i debiti del padre facebook