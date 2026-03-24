Cosa: 23ª edizione del Trofeo Peter Pan di Judo, competizione sportiva solidale per bambini. Dove e Quando: Domenica 29 marzo 2026, dalle 08:30 alle 13:00, presso il PalaLuiss (Via Martino Longhi, Roma). Perché: 250 piccoli atleti combattono sul tatami per sostenere i coetanei malati di cancro ospiti dell’Associazione Peter Pan ODV. Lo sport, quando incontra la solidarietà, smette di essere una semplice competizione per trasformarsi in un messaggio di speranza. Domenica 29 marzo, la capitale torna a ospitare un appuntamento storico che unisce i valori del judo all’impegno civile: il Trofeo Peter Pan. Giunto alla sua ventitreesima edizione, l’evento vedrà oltre 250 giovanissimi judoka sfidarsi non solo per una medaglia, ma soprattutto per sostenere chi sta combattendo la battaglia più difficile, quella contro la malattia oncologica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Judo e solidarietà: a Roma torna il Trofeo Peter Pan

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