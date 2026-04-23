subbiano celebra il 25 aprile con due giornate

Subbiano si prepara a festeggiare il 25 aprile con due giornate di eventi. La prima si svolgerà il giorno stesso, con iniziative e commemorazioni ufficiali, mentre la seconda prevede attività organizzate nel fine settimana. La comunità locale si riunirà per ricordare la liberazione e partecipare alle manifestazioni previste in paese, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere momenti di memoria e riflessione.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Subbiano celebra il 25 april e con due giornate: 25 aprile con la commemorazione istituzionale insieme anche al comune di Capolona, e il 26 aprile il concerto che fa memoria con m usiche e letture “Quella della commemorazione del “25 Aprile” sarà una giornata di Ringraziamento a chi ha dato la possibilità di poter oggi vivere in una Italia Libera e di Festa per ricordarci l'importanza della Libertà e della Democrazia”, afferma Ilaria Mattesini, Sindaco di Subbiano. Sabato 25 aprile la commemorazione istituzionale unirà le due Amministrazioni Comunali quella di Subbiano e quella di Capolona, con un cammino della Memoria che inizierà alle 8,40 per ricordare e guardare all'oggi educando le nuove generazioni ad un futuro di rispetto, di relazioni, di equilibrio, di Pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

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