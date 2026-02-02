paupisi celebra il carnevale 2026 con due giornate di giochi spettacoli e musica per grandi e piccini

Paupisi si anima con due giorni di festa per il Carnevale 2026. La comunità si prepara a proporre giochi, musica e spettacoli per grandi e piccoli. Le strade si riempiranno di colori e allegria, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini in un grande momento di divertimento.

Carnevale 2026 a Paupisi: giochi, musica e divertimento per tutti. Paupisi si prepara a vivere il Carnevale 2026 con due giornate di festa, colori e intrattenimento dedicate a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Paupisi, associazione attiva e aperta a tutti coloro che vogliono partecipare alla vita culturale e sociale del paese, con il patrocinio del Comune e dell’UNPLI provinciale. La prima giornata, domenica 8 febbraio 2026, prenderà il via alle 16:30 in Largo G. De Marco. Tra i momenti principali, il raduno delle maschere, spettacoli di burattini, giochi di magia, momenti di comicità, karaoke e balli di gruppo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

