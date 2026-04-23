Da lunedì gli interrogatori della coppia Buttini-Ronchi. La gip vuole chiarire il ruolo dei 70 sportivi coinvolti Adesso Emanuele "Ma.De" Buttini ha davanti a sé un bivio. Il re delle notti milanesi, arrestato lunedì scorso dalla Procura di Milano per sfruttamento della prostituzione, verrà interrogato lunedì dal giudice preliminare Chiara Valori. Subito dopo toccherà alla sua compagna Deborah Ronchi, altra infaticabile promotrice delle serate nei privé di Milano e Mykonos. Potranno fare muro, negando tutto o addirittura tacendo. O scegliere di limitare i danni ammettendo quel che la Procura milanese ritiene già accertato: tra i servizi...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Su escort e feste esclusive i segreti nei conti lituani. L'ipotesi: sentire i calciatori

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