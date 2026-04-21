Una ragazza ha fatto una confessione riguardo a feste private e incontri con escort organizzati per calciatori, rivelando dettagli sui locali esclusivi, sui tavoli riservati e sugli eventi che duravano tutta la notte. La testimonianza riguarda un sistema che, secondo quanto dichiarato, offriva servizi che andavano oltre le semplici feste, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle implicazioni.

Dietro le luci dei locali più esclusivi, tra tavoli riservati e serate che sembrano non finire mai, si muoveva un’organizzazione capace di offrire molto più di una semplice festa. Un mondo parallelo, fatto di contatti riservati, appuntamenti selezionati e dettagli curati per clienti di alto profilo. Un sistema che, secondo gli inquirenti, funzionava con precisione e discrezione. Fino a quando le indagini non hanno iniziato a ricostruire quel circuito nascosto, portando alla luce un giro di affari milionario. Al centro dell’inchiesta della Procura di Milano ci sono i presunti party “all inclusive” organizzati dall’agenzia di eventi Made, che avrebbero coinvolto almeno una settantina di calciatori professionisti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Escort e feste private per calciatori: confessione shock di una ragazza

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