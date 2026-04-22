La Procura di Milano sta decidendo se convocare alcuni calciatori coinvolti in un’indagine riguardante escort e rapporti con clienti. Nei prossimi giorni, i magistrati valuteranno se ascoltare i soggetti nel procedimento e quali siano le modalità più appropriate per proseguire le indagini. La questura ha già raccolto alcune informazioni e si sta concentrando sulla verifica di eventuali illeciti collegati alle attività oggetto dell’indagine.

La Procura di Milano valuterà nelle prossime settimane se sentire come testimoni e persone informate sui fatti alcuni calciatori di Serie A e internazionali che dovessero risultare aver avuto rapporti con le escort al centro dell’inchiesta per associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione sull’agenzia di eventi MA.DE di Cinisello Balsamo. La decisione è al vaglio della procuratrice aggiunta, Bruna Albertini, che lavora con la guardia di finanza ma agli inquirenti, che non intendono creare morbosità mediatica attorno alla vicenda, non sarà sufficiente che un professionista venga citato nelle intercettazioni o nelle chat acquisite per convocarlo come testimone.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, la pm valuta di sentire i calciatori clienti delle escort

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