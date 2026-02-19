marito e moglie picchiati e rapinati cadono le accuse per i tre imputati

Un marito e una moglie sono stati picchiati e rapinati a Quarrata il 27 aprile 2023. La rapina, che ha lasciato i due con ferite lievi, è avvenuta in un quartiere residenziale vicino a un supermercato. Tre uomini erano stati accusati di aver commesso il reato e di gestire un traffico di droga nella zona. Tuttavia, le accuse contro di loro sono state ora ridotte, e non ci sono più impianti di reato collegati alla rapina. La vicenda si è conclusa senza ulteriori conseguenze per i sospetti.

Erano accusati, a vario titolo e responsabilità, di aver commesso una rapina aggravata nei confronti di due cittadini cinesi, a Quarrata, il 27 aprile del 2023, oltre che di occuparsi di un traffico di stupefacenti. Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Pistoia, Patrizia Martucci, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di quattro giovani magrebini e un italiano per le vicende relative al primo capo d'accusa, mentre le accuse relative alla droga sono state riformulate secondo il principio della lieve entità. Gli imputati erano Abdeljalil Lahlou, difeso dall'avvocato Enrico Martini del foro di Prato, Sef Nasef e Yassine Boucetta, difesi dall'avvocato Sabrina Serroni del foro di Prato, Ayoub El Mrabti, difeso dall'avvocato Cristiano Toraldo del foro di Prato, Abdellah Erachidi, difeso dall'avvocato Edoardo Mattei del foro di Prato, e Samuele Lanzi, difeso dall'avvocato Andrea Galeassi del foro di Pistoia.

