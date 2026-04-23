In una decisione resa nota in giornata, la corte d’appello ha assolto in secondo grado due calciatori, tra cui il figlio di un ex giocatore noto, e un loro compagno, dall’accusa di stupro di gruppo. I tre erano stati condannati in primo grado insieme ad altri tre uomini per aver violentato una studentessa statunitense. La vicenda ha coinvolto anche tre amici dei calciatori, tutti accusati di aver partecipato alla presunta aggressione.

La Corte d’Appello di Milano ha annullato la condanna in primo grado per i giocatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno, e Federico Apolloni. Entrambi erano accusati con tre loro amici - anche loro imputati - di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense, che all’epoca dei fatti (marzo 2022) aveva 22 anni. Il gruppo l’avrebbe conosciuta fuori da una discoteca in zona Sempione. In primo grado, al termine del processo con rito abbreviato, le pene andavano dai 3 anni e 7 mesi ai 2 anni e 5 mesi per i presunti abusi avvenuti nella notte tra il 26 e 27 marzo del 2022 a Milano. In primo grado erano stati condannati, mentre oggi per la corte, il fatto non sussiste.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lucarelli jr assolto in Appello insieme al compagno Apolloni: erano accusati di stupro di gruppo

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