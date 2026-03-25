Presunto stupro concluse le arringhe delle difese | la sentenza per Mattia Lucarelli e Federico Apolloni slitta al 23 aprile

Le arringhe delle difese nel processo di appello per due imputati accusati di violenza sessuale di gruppo sono state concluse. La sentenza è programmata per il 23 aprile. I due sono coinvolti insieme ad altri tre individui nell’accusa di aver aggredito una studentessa straniera. La vicenda riguarda un presunto episodio avvenuto in un contesto di violenza sessuale collettiva.

I due calciatori, imputati insieme ad altri tre giovani, hanno sempre ribadito la loro innocenza. La procura chiede la conferma delle condanne di primo grado È attesa per il 23 aprile prossimo la sentenza del processo d’appello per Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, accusati insieme a tre amici di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa straniera. Il verdetto era inizialmente atteso nel pomeriggio di ieri 24 marzo ma, riporta l'agenzia di stampa Ansa, al termine delle arringhe delle difese i giudici della prima sezione d’appello hanno deciso di prendersi ulteriore tempo, rinviando il procedimento per eventuali repliche delle parti e fissando la camera di consiglio a fine mese prossimo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Presunto stupro, concluse le arringhe delle difese: la sentenza per Mattia Lucarelli e Federico Apolloni slitta al 23 aprile Articoli correlati Presunta violenza sessuale di gruppo, rinviata la sentenza per Lucarelli e ApolloniLivorno, 24 marzo 2026 – È stato rinviato al 23 aprile, per la sentenza, il processo d’appello a Milano per i due calciatori Mattia Lucarelli, figlio... Il rogo al centro di stoccaggio dei rifiuti: ultime arringhe prima della sentenzaUltima udienza prima del verdetto nel troncone con rito abbreviato del processo per l’incendio doloso del centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia,... Una raccolta di contenuti su Mattia Lucarelli Presunta violenza sessuale di gruppo, rinviata la sentenza per Lucarelli e ApolloniProcesso d’appello a Milano, verdetto atteso il 23 aprile. Le accuse nei confronti dei due calciatori, insieme a tre loro amici ... lanazione.it In aprile sentenza in appello per Lucarelli jrArriverà il 23 aprile la sentenza del processo d'appello a Milano per i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano sempre presente alle udienze del figlio ... rainews.it