Stufi dei bagagli persi? La soluzione anti-furto di questa famiglia spiazza tutti è davvero brutta

Per chi viaggia frequentemente, la paura di smarrire i bagagli o di trovarsi con valigie scambiate è comune. Una famiglia ha deciso di adottare una soluzione insolita e decisamente poco estetica: un sistema di sicurezza che mira a prevenire furti e smarrimenti. La loro invenzione ha attirato l’attenzione, anche se il risultato finale ha suscitato reazioni contrastanti per il suo aspetto poco gradevole.

Per chi viaggia spesso, il timore di perdere una valigia o di ritrovarla scambiata con un’altra è diventato quasi normale e proprio da questa frustrazione è nata l’idea, sorprendente, di una famiglia turca, che ha deciso di rinunciare a lucchetti sofisticati e bagagli di lusso per puntare su qualcosa di molto più semplice. La loro trovata? Rendere le valigie impossibili da ignorare e, soprattutto, poco desiderabili. Ovviamente il risultato ha attirato l’attenzione dei social perché unisce praticità, ironia e un pizzico di imbarazzo. Eppure, a quanto pare, funziona davvero. La soluzione escogitata dalla famiglia parte da un problema molto comune negli aeroporti: valigie troppo simili tra loro, facili da confondere sui nastri trasportatori e, in alcuni casi, anche da sottrarre senza attirare troppo l’attenzione.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stufi dei bagagli persi? La soluzione “anti-furto” di questa famiglia spiazza tutti (è davvero brutta) Notizie correlate Leggi anche: Creme anti age fin da piccolissime. È questa la pratica che si è diffusa tra le bambine spesso con il consenso dei genitori. Ma può rivelarsi davvero nociva. Ecco perché Yi?it spiazza tutti: ora vuole una famigliaInizialmente annunciata per mercoledì, la puntata serale di Forbidden Fruit in realtà va in onda stasera, martedì 31 marzo, come sempre a partire... Altri aggiornamenti Negli aeroporti diminuito drasticamente il numero di bagagli smarriti, grazie agli AirTagNel dicembre 2024 con l’aggiornamento a iOS 18.4 Apple ha presentato Share Item Location (condivisione la posizione dell’oggetto, in italiano) una funzione di iOS che aiuta gli utenti localizzare e ... macitynet.it Bagagli persi, dalle statuette egizie agli smeraldi: quando la sorpresa è un tesoroUno smeraldo da 40 carati nascosto in un vecchio asciugamano, manufatti (statuette) egizi del 1500 a.C. infilati in una borsa Gucci, lettere autografate da Eleanor Roosevelt, serpenti conservati in ... ilmessaggero.it