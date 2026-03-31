Yi?it spiazza tutti | ora vuole una famiglia

La puntata serale di Forbidden Fruit, prevista inizialmente per mercoledì, andrà in onda invece stasera, martedì 31 marzo, a partire dalle 21:20 su Canale 5. La trasmissione, condotta dal noto personaggio, sarà trasmessa in prima serata come di consueto. Nessuna variazione è stata comunicata riguardo alla programmazione iniziale, e il pubblico potrà seguire l’appuntamento come programmato.

I nizialmente annunciata per mercoledì, la puntata serale di Forbidden Fruit in realtà va in onda stasera, martedì 31 marzo, come sempre a partire dalle 21:20 su Canale 5. Halit è sempre più sotto attacco e Y?ld?z, dal canto suo, si sente tradita. Ender, per contro, muove tutte le pedine da quando Nadir le ha affidato la gestione degli affari. Lo scontro è inevitabilmente dietro l’angolo. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Yildiz, Halit ed Ender vengono avvelenati: le anticipazioni della puntata di stasera di “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 31 marzo, trama episodio. Halit (Talat Bulut) scopre che il suo peggior nemico, Nadir, ora può contare su un’alleata insospettabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Yi?it spiazza tutti: ora vuole una famiglia Articoli correlati “Sono senza parole”. Famiglia nel bosco, l’annuncio di Meloni spiazza tutti: cosa succede oraIl caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, entra nel dibattito politico nazionale. Famiglia nel bosco, Nathan spiazza tutti: "Basta proteste!", lo sfogo che fa discutereGli ispettori del Ministero della Giustizia hanno chiesto ufficialmente l’acquisizione aggiornata di tutta la documentazione relativa al fascicolo... Red Bull Stalen Ros