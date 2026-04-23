Studenti a lezione di finanza a Benevento al via i corsi promossi da Miwa Energia e Sannio Valley

A Benevento, studenti stanno partecipando a corsi di finanza organizzati da Miwa Energia e Sannio Valley. Gli incontri mirano a fornire conoscenze pratiche sui temi economici e finanziari, coinvolgendo i partecipanti in lezioni teoriche e attività pratiche. L'iniziativa si svolge presso strutture dedicate e coinvolge giovani provenienti da diverse scuole della zona. Le sessioni sono aperte a tutti gli studenti interessati a approfondire le proprie competenze in ambito finanziario.

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