Benevento al via le Sannio Valley Masterclass | primo incontro dedicato a Java

Parte da Sannio Valley il nuovo percorso "Masterclass", iniziativa formativa pensata per rafforzare le competenze tecnologiche del territorio attraverso una proposta specialistica e avanzata. Il primo appuntamento è in programma sabato 21 febbraio, dalle 15 alle 18, nella sede di via Tiengo 15 a Benevento. L'obiettivo dichiarato è superare la formazione generalista per puntare su percorsi verticali, rivolti a professionisti e profili tecnici interessati ad approfondire le principali tecnologie digitali. Il progetto si propone di creare una comunità locale di competenze che condivida conoscenze, collaborazione ed etica digitale, con l'intento di favorire lo sviluppo tecnologico del territorio.