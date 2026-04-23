Studentato a Giochetto ecco come sarà

Un nuovo progetto di studentato è stato presentato in commissione per un'area di Latina, nella zona Gionchetto. L'edificio si svilupperà su due piani fuori terra e offrirà oltre 130 posti letto. La struttura occuperà circa 12mila metri cubi e includerà anche tre negozi di vicinato, come illustrato dall’assessore e dai progettisti coinvolti.

Oltre 130 posti letto, due piani fuori terra, tre negozi di vicinato, in 12mila metri cubi. È il progetto dello studentato che dovrebbe sorgere in zona Gionchetto a Latina, illustrato in commissione dall’assessore Carmine Cosentino e dai progettisti.Dovrebbe sorgere nel quadrante tra via Monte.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Studentato Libertas: ultimato il terzo blocco dello studentato di piazzale della Libertà ad AnconaANCONA - Sono terminati i lavori del terzo blocco del nuovo studentato Libertas di Ancona. San Pietro, svelata l'opera che abbellirà il nuovo studentato privato. L'edificio sarà completato a fine 2026Una divinità solare “veglierà” sul nuovo edificio progettato da Mario Cucinella e costruito da TechBau Spa, in via del Crocifisso all'Aurelio. Contenuti e approfondimenti Studentato a Giochetto, ecco come saràOltre 130 posti letto, due piani fuori terra, tre negozi di vicinato, in 12mila metri cubi. È il progetto dello studentato che dovrebbe sorgere in zona Gionchetto a Latina, illustrato in commissione ... latinatoday.it Studentati, CampusX lancia Cx Living e punta a 15 mila posti letto entro il 2028. Ecco l’ospitalità ibrida made in ItalyCampusX, società italiana nata dal Gruppo Siram Veolia e attiva da più di 15 anni nel settore degli studentati, lancia Cx Living: la piattaforma industriale che riunisce tutte le anime della società, ... milanofinanza.it