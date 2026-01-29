San Pietro svelata l' opera che abbellirà il nuovo studentato privato L' edificio sarà completato a fine 2026

A San Pietro viene svelata l’opera che cambierà il volto del quartiere. Si tratta di un nuovo studentato privato, progettato dall’architetto Mario Cucinella e costruito dalla TechBau Spa in via del Crocifisso all’Aurelio. L’edificio, che sarà completato entro la fine del 2026, si distingue per una grande statua di una divinità solare che “veglierà” sull’intera struttura. La presentazione dell’opera è avvenuta questa mattina, tra curiosità e aspettative per il futuro.

