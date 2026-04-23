Un nuovo polo tecnico potrebbe sorgere tra Messina e Reggio Calabria, con l’obiettivo di valorizzare l’area. La proposta arriva da un rappresentante del Politecnico, che ha presentato l’idea alla Camera di Commercio. L’intenzione è creare una struttura che possa favorire lo sviluppo e offrire nuove opportunità di formazione. La proposta ha suscitato interesse tra gli amministratori locali, pronti a valutare i dettagli del progetto.

? Cosa sapere Michele Limosani propone un Politecnico tra Messina e Reggio Calabria alla Camera di Commercio.. L'integrazione tra ingegneria e architettura punta a rilanciare la produttività dello Stretto.. Limosani traccia un bilancio critico sulla produttività dello Stretto durante il convegno alla Camera di Commercio di Messina, proponendo la creazione di un grande Politecnico tra Reggio Calabria e Messina. Il dibattito si è acceso nei corridoi della Camera di Commercio messinese, dove Michele Limosani, docente di politica economica all’Università di Messina, ha analizzato l’evoluzione dell’area integrata negli ultimi sessant’anni. Il percorso storico richiamato dal docente affonda le radici nelle riflessioni del professore Luigi Gambi, figura che sei decenni fa fu la prima a definire il concetto di Regione dello Stretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stretto, la sfida del Politecnico: un nuovo polo per rilanciare l’area

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