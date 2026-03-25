Nuovo Prg la sfida di Cupramontana | Centro per chi lavora nel polo jesino

A Cupramontana si apre una nuova fase di sviluppo con un piano urbanistico che prevede la creazione di un centro dedicato a chi opera nel polo industriale di Jesi. La proposta mira a rafforzare le connessioni tra le due realtà, puntando a favorire le attività produttive e migliorare le infrastrutture locali. La discussione sul nuovo piano urbanistico coinvolge amministratori e imprenditori del territorio.

La Capitale del Verdicchio lancia una vera e propria sfida di crescita alla Vallesina. Con l’approvazione del nuovo Piano regolatore generale Cupramontana punta a trasformarsi in un polo residenziale strategico, capace di coniugare la qualità della vita tipica dell’entroterra con una spinta decisa verso la modernità e l’accoglienza di nuovi nuclei familiari. "Il piano – come spiega il sindaco Enrico Gimapideri - prevede infatti la realizzazione di 250 unità abitative nei prossimi anni". Si tratta di un’offerta diversificata, studiata appositamente per attrarre giovani coppie e famiglie alla ricerca di un equilibrio tra costi accessibili e servizi d’eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Una selezione di notizie su Nuovo Prg la sfida di Cupramontana...

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Buonasera a tutti....facciamo delle ipotesi....del tipo che la compensazione alla cementificazione della zona giostre con l'area Tyssen non avvenga mai e che neanche venga prevista una compensazione nelle aree limitrofe .....tipo da nuovo prg.....cosa facciam - facebook.com facebook