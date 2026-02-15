Sicilia | Calenda appoggia La Vardera nasce un polo per le elezioni regionali e rilanciare l’isola

Calenda ha deciso di sostenere La Vardera, rispondendo alle richieste del giornalista che punta a creare un nuovo fronte politico per le elezioni regionali. La proposta mira a coinvolgere diverse forze locali e a rilanciare l’immagine dell’isola, tra proposte concrete e iniziative sul territorio. La notizia si diffonde mentre si intensificano le discussioni sulla formazione di un’alternativa credibile in Sicilia.

Calenda e La Vardera: Verso un Nuovo Polo per la Sicilia?. Un possibile accordo politico sta prendendo forma in Sicilia. Carlo Calenda, leader di Azione, ha espresso apprezzamento per l’intenzione di Ismaele La Vardera di candidarsi alla presidenza della Regione, aprendo la strada a una potenziale collaborazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici dell’isola in vista delle prossime elezioni. L’annuncio, arrivato il 15 febbraio 2026, giunge in un momento di fermento e di attesa per il futuro della Sicilia. Un Passato di Collaborazione e un Futuro Comune. Calenda ha sottolineato come il suo rapporto con La Vardera sia radicato in una condivisione di valori e obiettivi, in particolare nell’ambito della legalità e della trasparenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ministro Calenda ha annunciato che lavorerà con La Vardera, dopo aver condiviso battaglie contro la corruzione e per la trasparenza in Sicilia.

I nuovi commissari regionali in Sicilia chiedono di mettere da parte le divisioni e lavorare insieme per riavviare l’isola.

