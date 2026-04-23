Stretto la Cisl spinge per una vera area integrata e rilancia il Ponte | Moltiplicatore di opportunità

La Cisl di Messina e Reggio Calabria hanno avviato un percorso per creare un’area integrata tra le due città, promuovendo un Patto sociale volto a rafforzare la collaborazione e favorire iniziative condivise. Tra gli obiettivi c’è anche il rilancio del Ponte sullo Stretto, considerato un moltiplicatore di opportunità per lo sviluppo locale. La proposta mira a coinvolgere tutte le forze per incentivare azioni congiunte e sinergie tra le due comunità.

La Cisl Messina e la Cisl Reggio Calabria avviano il percorso che guarda ad area integrata dello Stretto lanciando un Patto sociale per potenziare la sinergia tra Messina e Reggio che sia anche uno strumento di propulsione per l’avvio di azioni con la partecipazione di tutte le forze.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Programmi elettorali, conferenza di Basile sull'area integrata dello Stretto: l'idea del biglietto unico | VIDEOUn biglietto unico integrato da utilizzare a Messina e Reggio Calabria, turismo con la valorizzazione delle eccellenze e Cultura. Ponte sullo Stretto, l'Ust Cisl metropolitana aderisce alla manifestazione di MessinaLa Cisl della Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla manifestazione in programma il 28 marzo a Messina, promossa a sostegno della...