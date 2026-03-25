Ponte sullo Stretto l' Ust Cisl metropolitana aderisce alla manifestazione di Messina

La Cisl della Città metropolitana di Reggio Calabria ha confermato la partecipazione alla manifestazione prevista per il 28 marzo a Messina. La protesta si concentra sulla richiesta di completare il Ponte sullo Stretto e di potenziare le infrastrutture nel Meridione, considerate fondamentali per ridurre i ritardi di sviluppo della regione. La manifestazione è organizzata per sostenere queste iniziative.

La Cisl della Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla manifestazione in programma il 28 marzo a Messina, promossa a sostegno della realizzazione del Ponte sullo Stretto e del rafforzamento delle infrastrutture strategiche per il Mezzogiorno, ritenute essenziali per colmare i ritardi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, l'Ust Cisl metropolitana aderisce alla manifestazione di Messina Articoli correlati Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarò a Messina sabato 28 per la prima manifestazione 'sì-ponte'”“Sarò a Messina sabato 28, hanno realizzato finalmente la prima manifestazione sì-ponte e quindi sarò onorato di esserci”. Cisl Ust metropolitana, Francesco Candia eletto terzo segretario dal consiglio generaleI lavori dell'organismo hanno discusso le problematiche emergenti dal territorio metropolitano e tracciato l’azione che il sindacato intende... Ponte sullo Stretto, Salvini: Tranquilli, risponderemo alla Corte dei Conti Tutti gli aggiornamenti su Ust Cisl Ponte sullo Stretto, l’Ust Cisl di Reggio aderisce alla manifestazione di MessinaIl Ponte può rappresentare una leva di sviluppo se inserito in una visione organica, fondata su trasparenza, sostenibilità e lavoro di qualità così la segretaria generale Sbarra ... citynow.it Ponte sullo Stretto, per l’Anticorruzione serve nuova gara, sabato in piazza le associazioni del Sì’ all’InfrastrutturaIl Decreto Commissari supera alcune delle contestazioni della Corte dei Conti ma per l'Anac, l'autorità anti corruzione, resta il nodo dell'aumento dei costi e per superarlo ed evitare l'0infrazione e ... blogsicilia.it