Una nave petroliera cinese con bandiera del Malawi ha attraversato lo Stretto di Hormuz, sfidando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. La 'Rich Starry' ha quasi terminato la traversata, nonostante le tensioni e le limitazioni che hanno coinvolto il transito nel tratto di mare strategico. Questa operazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le conseguenze immediate.

La petroliera 'Rich Starry', di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il blocco imposto dagli Stati Uniti. E' quanto appare dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic. La nave, lunga 188 metri e larga 29 metri, è partita ieri dall'ancoraggio di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e naviga (velocità 8 nodi) a pieno carico, con un pescaggio segnalato di 11,3 metri, indicando la Cina come destinazione. Ieri aveva fatto dietro-front e rinunciato a uscire dal Golfo Persico, mentre ora sta facendo ingresso nel Golfo dell'Oman....🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, nave petroliera cinese attraversa lo Stretto e sfida il blocco degli Stati Uniti

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