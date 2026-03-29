Guerra in Iran colpito un porto vicino allo stretto di Hormuz e il Pentagono prepara operazioni di terra

Nelle ultime settimane si sono registrate tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con un attacco a un porto situato vicino allo stretto di Hormuz. Il Pentagono sta pianificando operazioni di terra nel paese, secondo quanto riportato dal Washington Post. Le autorità statunitensi non hanno ancora confermato ufficialmente le operazioni, mentre l’attacco al porto rappresenta un nuovo episodio in una serie di escalation nella regione.

Missili statunitensi e israeliani hanno colpito una città portuale iraniana vicina allo stretto di Hormuz, sul Golfo Persico, uccidendo cinque persone. Intanto il Washington Post riporta che il Pentagono si starebbe preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation. L'attacco alla città vicina allo stretto di Hormuz L'operazione via terra del Pentagono Missili contro gli Emirati Arabi Uniti L’attacco alla città vicina allo stretto di Hormuz Cinque persone sono rimaste uccise e altre quattro ferite nell’attacco israelo-americano alla città portuale di Bandar Pol, nella provincia di Hormozgan, sul Golfo Persico. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Guerra in Iran, colpito un porto vicino allo stretto di Hormuz e il Pentagono prepara operazioni di terra Articoli correlati Iran, la guerra in diretta: Raid Usa-Israele su porto di Bandar Pol, vicino allo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cinque morti nel raid di Stati Uniti e Tel Aviv su porto vicino allo stretto di... Guerra in Iran, il Pentagono prepara settimane di operazioni di terra. Escalation nel Golfo e attacchi incrociati: Teheran minaccia obiettivi UsaLa guerra tra Iran e blocco occidentale entra in una fase nuova, più pericolosa e strutturata. Una selezione di notizie su Guerra in Iran colpito un porto vicino... Temi più discussi: Guerra del gas colpo su colpo. E incognita marines sull’Iran; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; Iran minaccia: 'Se invasi mineremo tutto il Golfo'; Iran, colpito l’impianto nucleare di Natanz. Nuovi bombardamenti sul Libano. La guerra in Iran colpisce il turismo organizzato, perdite per quasi 100 milioni di euroLeggi su Sky TG24 l'articolo La guerra in Iran colpisce il turismo organizzato, perdite per quasi 100 milioni di euro ... tg24.sky.it Teheran colpisce base in Arabia saudita e danneggia aereo sentinella Usa. Houthi lanciano missile dallo Yemen su Israele. Wsj: 17mila soldati Usa pronti per l'IranPer la prima volta in un mese di guerra è stato lanciato un missile dallo Yemen su Israele. Nuovo attacco alla centrale nucleare iraniana di Bushehr. Dodici soldati americani feriti, due dei quali in ... ilgiornale.it Il segretario Usa alla Guerra Pete Hegseth durante la prima funzione religiosa al Pentagono dall’inizio della guerra in Iran ha invocato dio affinché «ogni proiettile raggiunga il suo bersaglio» e si scateni «la violenza schiacciante dell’azione contro coloro che - facebook.com facebook Iran, la guerra continua. Esplosioni a Nord di Teheran. Wp: «Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra» - La diretta x.com