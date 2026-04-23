A causa della crisi nello Stretto di Hormuz, le crociere programmate per questa stagione a Taranto subiranno un ritardo di un mese. La nave Mein Schiff, prevista in città, arriverà solo a giugno invece di aprile come previsto. La situazione ha portato a modifiche nel calendario delle crociere, con conseguenze sulle partenze e sugli arrivi programmati. La decisione influisce sulle attività portuali e sulle prenotazioni dei passeggeri.

La crisi dello Stretto di Hormuz farà partire in ritardo di un mese la stagione croceristica a Taranto. La partenza era prevista il 3 maggio con l’arrivo al molo San Cataldo della Mein Schiff, nave della compagnia tedesca Tui Cruises che ha già scalato Taranto in passato, ma l’unità risulta bloccata negli Emirati Arabi. Nelle ultime ore tutte le navi da crociera sono riuscite ad attraversare lo Stretto di Hormuz, ma a Taranto Cruise Port, la società che si occupa dell’assistenza a terra dei passeggeri, è stato confermato che la Mein Shiff arriverà a giugno. Lo start della stagione 2026, quindi, slitta al 7 giugno con un doppio accosto: la Mein Shiff e la Costa Fascinosa di Costa Crociere, compagnia che ha riconfermato lo scalo a Taranto non solo per quest’anno ma anche per il 2027 e il 2028.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Stretto di Hormuz, crociere bloccate: a Taranto la Mein Schiff arriverà solo a giugno

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