La Prefettura di Napoli ha emesso quattro interdittive antimafia nei confronti di altrettante aziende situate nelle città di Napoli, Volla e Casalnuovo. L’operazione fa parte di un’azione coordinata con le forze dell’ordine e la Direzione Investigativa Antimafia, volta a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore economico. La misura riguarda le imprese coinvolte in attività considerate a rischio dal punto di vista della legalità.

Nei giorni scorsi sono stati emessi quattro provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante aziende operanti nei settori delle pulizie, edilizia, commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi e portierato. Le ditte hanno sede tra Volla, Napoli e Casalnuovo e, secondo gli accertamenti, presenterebbero collegamenti con consorterie criminali radicate sul territorio. Parallelamente, restano attivi i controlli per verificare il rispetto delle misure adottate. Le amministrazioni comunali sono chiamate a revocare eventuali licenze, autorizzazioni e concessioni già rilasciate, impedendo alle aziende interdette di contrattare con la Pubblica Amministrazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Stretta della Prefettura: interdittive antimafia a 4 ditte di Napoli, Volla e Casalnuovo

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