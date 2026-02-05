Interdittive antimafia | stretta della Prefettura nel capoluogo e in provincia tra agricoltura bar e sale giochi

La Prefettura di Brindisi ha emesso undici interdittive antimafia negli ultimi giorni. Le misure colpiscono aziende di diversi settori, tra agricoltura, bar e sale giochi, situate tra Brindisi, Mesagne, Oria, Erchie e Latiano. Questa operazione punta a contrastare le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico locale.

La raffica di interdittive antimafia, undici in tutto, sottoscritte dalla Prefettura nei giorni scorsi colpisce un gruppo di imprese distribuite tra Brindisi, Mesagne, Oria, Erchie e Latiano, ridisegnando la mappa dei settori ritenuti più esposti al rischio di infiltrazione mafiosa. La suddivisione sul territorio Nel capoluogo, vengono raggiunte dal provvedimento una società della ristorazione con somministrazione e una società agricola specializzata nella coltivazione di ortaggi in pieno campo, entrambe realtà di piccola dimensione, con pochi dipendenti e fatturati nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro.

