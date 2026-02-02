Castellammare ancora nel mirino dell' Antimafia | interdittive della Prefettura per due aziende

La Prefettura di Napoli ha emesso due interdittive antimafia contro altrettante aziende a Castellammare. Le forze dell’ordine continuano a controllare e a fermare chi lavora nell’illegalità, intensificando i controlli nella zona. Le interdittive rappresentano un passo deciso per contrastare la criminalità economica nel territorio.

Prosegue l'attività di prevenzione antimafia svolta dalla Prefettura di Napoli con il supporto delle Forze dell'ordine e della Divisione Investigativa Antimafia. Negli scorsi giorni il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato un provvedimento amministrativo di prevenzione collaborativa nei confronti di una ditta con sede a Castellammare di Stabia, operante nel settore edile, nonché due provvedimenti interdittivi nei confronti di due società, sempre con sede a Castellammare di Stabia, operanti nei settori dei servizi di consulenza finanziaria e del commercio di frutta e verdura.

