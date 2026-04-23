Strangolò la madre malata pena ridotta a 11 anni di carcere | riconosciuto il vizio parziale di mente

La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha ridotto la pena a 11 anni e 4 mesi di carcere per una donna condannata per aver strangolato la madre malata. Durante il processo, è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dall’avvocato difensore, che aveva contestato la pena originale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali.

La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha ridotto la pena in secondo grado per Cristina Scarpetti, condannandola a 11 anni e 4 mesi di carcere e riconoscendole il vizio parziale di mente. Strangolò sua madre gravemente malata, era stata lasciata da sola.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate "Minacciava e picchiava la madre": assolto per vizio totale di menteIl tribunale di Agrigento ha assolto un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della madre convivente, dichiarandolo non... Omicidio del piccolo Giuseppe a Cardito, pena ridotta a 30 anni per la madreSi chiude con una riduzione della pena il nuovo processo di secondo grado a carico di Valentina Casa, ritenuta colpevole per omissione nell’omicidio...