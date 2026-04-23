Abbiamo visto su Netflix Stranger Things – Storie dal 1985, la serie animata che torna a Hawkins collocandosi in un momento inedito della storia, mai mostrato nella serie originale. Gli episodi sono ambientati nell’inverno tra la seconda e la terza stagione, quando il gruppo è di nuovo insieme e la minaccia del Sottosopra sembra essersi temporaneamente placata. È proprio questo spazio narrativo, rimasto finora inesplorato, a diventare il terreno su cui costruire nuove avventure, con l’obiettivo di recuperare l’atmosfera delle origini senza però riuscire davvero ad allargare i confini del racconto e a trovare una propria identità. Un ritorno che punta tutto sull’atmosfera delle origini.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Stranger Things – Storie dal 1985, uno spin off piacevole che fatica a trovare la propria identità

Stranger Things: Storie dal 1985 | Teaser ufficiale | Netflix Italia

Notizie correlate

Leggi anche: Stranger Things - Storie dal 1985: uno spin-off animato per tornare a Hawkins

Stranger Things: Storie dal 1985 – Lo spin-off animato che riscrive le regole del SottosopraIl franchise di Stranger Things continua ad espandersi, ma come si può mantenere viva la magia dell’originale esplorando nuovi territori? La risposta...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Stranger Things – Storie dal 1985, Netflix lancia la serie animata: data di uscita, trama e personaggi; Stranger Things: Storie dal 1985, timeline confermata e una sorpresa inquietante nei primi 6 minuti; Stranger Things: Storie dal 1985, tre cose da sapere sulla nuova serie Netflix; Stranger Things: Storie dal 1985, stavolta Undici e i suoi amici sono… animati.

Stranger Things – Storie dal 1985, uno spin off piacevole che fatica a trovare la propria identitàLa recensione di Stranger Things - Storie dal 1985, serie animata Netflix nostalgica e piacevole ma poco innovativa. cinemaserietv.it

Stranger Things - Storie dal 1985: uno spin-off animato per tornare a HawkinsAnimazione moderna che guarda al passato. Ecco come sono i dieci episodi che compongono Stranger Things: Storie dal 1985. movieplayer.it

Cavalcando la sempre crescente passione per gli astri e le stelle, Netflix ha creato una sezione della sua piattaforma in cui ha associato una serie tv a ogni segno zodiacale. La lista comprende grandi successi come Stranger Things o Peaky Blinders, ma anch - facebook.com facebook