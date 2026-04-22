Stranger Things | Storie dal 1985 – Lo spin-off animato che riscrive le regole del Sottosopra

Il franchise di Stranger Things si arricchisce con uno spin-off animato ambientato nel 1985. La nuova produzione si concentra su storie che approfondiscono il mondo del Sottosopra, portando avanti la narrazione originale attraverso un formato diverso. La serie animata mira a esplorare dettagli e personaggi in modo visivamente differente rispetto alle stagioni televisive. La produzione è stata annunciata ufficialmente e si prepara a essere disponibile sui canali di distribuzione digitali.

Il franchise di Stranger Things continua ad espandersi, ma come si può mantenere viva la magia dell’originale esplorando nuovi territori? La risposta arriva da Stranger Things: Storie dal 1985, l’atteso spin-off animato che promette di tuffarsi nuovamente nell’atmosfera nostalgica degli anni ’80 con una prospettiva fresca e mostri mai visti prima. In un’intervista esclusiva rilasciata a ComicBook, il produttore esecutivo Eric Robles ha svelato i segreti dietro la nascita del progetto, il rapporto con i fratelli Duffer e le novità che attendono i fan di Hawkins. Dalle origini al successo: la sfida di Eric Robles. Il percorso di Robles verso il timone di uno dei franchise più importanti di Netflix non è stato privo di ostacoli.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Stranger Things: Storie dal 1985 – Lo spin-off animato che riscrive le regole del Sottosopra Notizie correlate Stranger Things: Storie dal 1985 – Online il nuovo trailer che svela la data d’uscita su NetflixTornano Undici e i ragazzi di Hawkins in una nuova avventura animata ambientata tra la seconda e la terza stagione. Stranger Things: Storie dal 1985, la serie animata debutterà nei cinemaNetflix ha annunciato una distribuzione nelle sale americane dei primi episodi delle nuove avventure ambientate a Hawkins. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stranger Things - Storie dal 1985, quando esce la nuova serie su Netflix; Stranger Things: Storie dal 1985, il creatore spiega l'assenza di Nikki nello show live-action; Stranger Things – Storie dal 1985, Netflix lancia la serie animata: data di uscita, trama e personaggi; Stranger Things: Storie dal 1985, tre cose da sapere sulla nuova serie Netflix. Stranger Things: Storie dal 1985, tre cose da sapere sulla nuova serie NetflixStranger Things: Storie dal 1985 arriva su Netflix il 23 aprile: ecco tre cose da sapere sulla nuova serie animata di Netflix ... bestmovie.it Stranger Things: Storie dal 1985, timeline confermata e una sorpresa inquietante nei primi 6 minutiL'incipit dello spinoff animato in arrivo su Netflix domani, 23 aprile, ci immerge nuovamente nelle atmosfere di una Hawkins innevata e preda di mostruose creature. movieplayer.it Il personaggio non è mai stato menzionato in Stranger Things, ma avrà un ruolo importantissimo nello spin-off in arrivo su Netflix - facebook.com facebook