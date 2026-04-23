Stranger Things | il segreto dietro i mostri di Hawkins svelato

In una recente svolta della serie, si è scoperto che Eleven interrompe un esperimento biologico condotto da un ricercatore nel laboratorio di Hawkins, impedendo così l’emergere di una creatura chiamata la Regina. L’intervento di Eleven avviene durante una scena in cui cerca di fermare la minaccia proveniente dal mondo sovrannaturale. La sua azione si svolge nel contesto di una lotta tra i personaggi principali e le forze oscure che si nascondono sotto la cittadina.

? Cosa sapere Eleven ferma la Queen a Hawkins interrompendo l'esperimento biologico di Daniel Fischer.. La morte della creatura nel Sottosopra genera un nuovo fiore blu mutante.. Eleven schiaccia la Regina con la sua telecinesi a Hawkins, interrompendo il piano di Daniel Fischer, ma un fiore blu emerge dal cadavere del mostro nel mondo sottosopra. La risoluzione degli scontri con gli snow sharks e i Jerk-O-Lanterns segna una vittoria apparente per il gruppo di Hawkins in Stranger Things: Tales From ’85. Gli eventi narrati si collocano cronologicamente prima dell’inizio della terza stagione della serie principale. Mentre Dustin sospettava inizialmente della docente di scienze Anna, interpretata da Janeane Garofalo, la verità rivela un responsabile diverso, coinvolto direttamente nei laboratori di Hawkins.🔗 Leggi su Ameve.eu

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