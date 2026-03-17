Mario Ocone commenta che Antonia, dopo il ricovero all’ospedale di Pozzilli, ha fatto progressi significativi, migliorando sia in termini motori che cognitivi. La sua vita è cambiata dopo l’incidente, ma lui continua a cercare di andare avanti. La notizia della sua ripresa è stata comunicata ieri sera, sottolineando un miglioramento importante nel suo stato di salute.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Antonia è tornata ieri sera dall’ospedale di Pozzilli e ha fatto un bel miglioramento, si sta riprendendo sia a livello motorio che cognitivo. Sta migliorando e si spera possa migliorare ancora di più”. Queste le parole di Mario Ocone per commentare il rientro della sorella Antonia (LEGGI QUI) oggi diciassettenne – unica sopravvissuta della strage di Paupisi in cui il padre Salvatore uccise la madre e il fratello – intervistato da Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia su Canale 5. “La mia vita è cambiata, sto cercando di andare avanti piano piano”, ha ripreso Mario riferendo del momento in cui la sorella si è svegliata dal coma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Strage di Paupisi, Mario Ocone: “Vita cambiata ma cerco di andare avanti”

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