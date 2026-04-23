Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si sono verificati diversi avvelenamenti di lupi, con il numero di carcasse trovate che è salito a 13 in pochi giorni. Tutti i decessi sono avvenuti nel raggio di pochi chilometri all’interno dell’area protetta. Le autorità stanno indagando su atti che vengono definiti criminali e ingiustificabili, mentre le carcasse vengono sottoposte a analisi per capire le cause dei decessi.

In pochi giorni il numero di carcasse avvelenate è salito a 13, tutto nel giro di pochi chilometri, all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 aprile, a Pescasseroli sono stati trovati altri tre lupi uccisi illegalmente. Da quanto è emerso, a Bisegna sono stati individuate anche tre volpi e una poiana. La notizia è arrivata dopo che soltanto una settimana fa erano stati trovati cinque lupi morti ad Alfadena, che si aggiungevano ad altri cinque, sempre nel territorio della già citata Pescasseroli. La Procura di Sulmona sta indagando per individuare i responsabili. Il Parco d’Abruzzo ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di lupi nel Parco d’Abruzzo, altri tre avvelenamenti: “Quadro drammatico, atti criminali ingiustificabili”

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