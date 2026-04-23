Strage di lupi in Abruzzo l' Enpa | Stop ai 160 abbattimenti autorizzati nel Paese e ' no' al declassamento

In Abruzzo, si sono registrate numerose uccisioni di lupi, con un totale di 160 abbattimenti autorizzati nel paese per quest’anno. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha richiesto all’Ispra di sospendere il piano che permette questa cifra, definendola sproporzionata rispetto all’attuale situazione di mortalità tra i branchi. La richiesta mira a bloccare l’eventuale declassamento della tutela per questa specie.

“Chiediamo a Ispra di stralciare immediatamente il piano che fissa a 160 i lupi dichiarati abbattibili in Italia ogni anno: numeri ormai privi di senso di fronte a una strage in corso. Non si può continuare a pianificare abbattimenti mentre il territorio restituisce carcasse”. Questa la chiara.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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