Strage sull’A1 | camionista patteggia 5 anni guidava mentre si filmava col cellulare Tre vittime

Il 4 agosto 2025 un incidente sull’autostrada A1 ha provocato la morte di tre persone a bordo di un’ambulanza. Un camionista coinvolto nella vicenda ha patteggiato una condanna di cinque anni di reclusione. Durante le indagini è emerso che l’autista stava filmando se stesso con il cellulare mentre guidava, un comportamento che ha influito sull’esito dell’incidente.

Cinque anni di carcere per il camionista che il 4 agosto 2025 causò un incidente mortale sull’A1, in cui persero la vita tre persone a bordo di un’ambulanza. L’uomo ha patteggiato per omicidio stradale plurimo aggravato dalla colpa cosciente. Secondo le indagini, guidava mentre si filmava col cellulare. Il tir tamponò violentemente il mezzo di soccorso fermo in coda. Le vittime sono l’autista, una giovane volontaria e il paziente trasportato. La pena è stata ridotta grazie al rito alternativo. L’imputato, incensurato, sconterà la condanna in carcere. Confermate le responsabilità anche dai video recuperati sui social. L'articolo Strage sull’A1: camionista patteggia 5 anni, guidava mentre si filmava col cellulare.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Strage sull’A1: camionista patteggia 5 anni, guidava mentre si filmava col cellulare. Tre vittime Tir contro ambulanza sull’A1: camionista patteggia 5 anni. Tre le vittime, due erano volontari della MisericordiaAREZZO – Ha patteggiato una pena di cinque anni di reclusione l’autotrasportatore di 59 anni, originario di Savona e residente a Cuneo, che con il...