Strade provinciali centro-nord aggiudicato il secondo appalto per la manutenzione

È stato assegnato il secondo appalto per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nella zona centro-nord del territorio agrigentino. L'intervento riguarda le strade che collegano i diversi comuni della regione e mira a migliorare le condizioni della viabilità. La gara d'appalto si è conclusa con l'aggiudicazione del contratto, che permetterà di avviare i lavori di manutenzione nelle prossime settimane.

Nuovo appalto aggiudicato per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord del territorio agrigentino. L'Ufficio gare del Libero consorzio comunale di Agrigento ha concluso la procedura aperta in modalità telematica assegnando i lavori all'impresa Buildinguarino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Strade provinciali, bando da 2,8 milioni per la manutenzione nella zona centro-nordNuovi interventi di manutenzione straordinaria in arrivo sulle strade provinciali della zona centro-nord della provincia. Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, bando da 1,9 milioni per la zona centro-nordAccordo quadro annuale finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza della viabilità secondaria. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Strade provinciali, gara aggiudicata per la zona centro-nord: interventi da oltre 2,8 milioni; Aggiudicato l’appalto per la manutenzione sulle strade provinciali zona centro-nord; Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Strade provinciali, pubblicato il bando per la manutenzione. Manutenzione strade provinciali, aggiudicata gara d’appaltoL’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato un nuovo appalto per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord. La gara, effettuata con ... grandangoloagrigento.it Aggiudicato anche il secondo appalto per la manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona centro-nordL’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato un nuovo appalto per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord. La gara, effettuata con ... scrivolibero.it Come previsto da progetto nell’ambito del “Accordo Quadro per il servizio di rimozione, raccolta, trasferimento e conferimento dei rifiuti abbandonati su strade provinciali e immobili di competenza della Provincia di Foggia”, con riferimento all’Asse 5 del PTA, la - facebook.com facebook Macomer, strade provinciali al limite della percorribilità: iniziano gli interventi per il risanamento x.com