Strade provinciali bando da 2,8 milioni per la manutenzione nella zona centro-nord

Un bando da 2,8 milioni di euro è stato pubblicato per finanziare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona centro-nord. Sono previsti lavori di riparazione e messa in sicurezza delle arterie stradali che collegano diverse località della zona. Le operazioni riguarderanno principalmente il ripristino del manto stradale e la sistemazione di eventuali criticità.

Nuovi interventi di manutenzione straordinaria in arrivo sulle strade provinciali della zona centro-nord della provincia. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori, finanziati con fondi di bilancio dell'ente.L'appalto riguarda un accordo.